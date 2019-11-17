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Тим о выходе в финал Итогово турнира: Это просто великолепно

Тим о выходе в финал Итогово турнира: Это просто великолепно
11:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Австиец очень доволен своим выходом в финал.

Австриец Доминик Тим прокомментировал выход в финал Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он обыграл действующего чемпиона Александра Зверева — 7:5, 6:3.

«Сбылась моя огромная мечта. Это один из лучших турниров всего сезона, один из самых престижных турниров в году, и я сыграю в финале. Это просто что-то нереальное.

Обыграть действующего чемпиона, отличного теннисиста — такие вещи всегда являются большим достижением, поэтому я очень счастлив.

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Сегодня мне удалось оформить по брейку в каждом из сетов, и это стало ключом к победе», — цитирует Тима официальный сайт АТР

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Новости спорта, Новости тенниса, Александр Зверев, Доминик Тим.
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