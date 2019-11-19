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Зверев: Надеюсь, Федерер продолжит свою великолепную карьеру

Зверев: Надеюсь, Федерер продолжит свою великолепную карьеру
13:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Зверев заявил от лица всех теннисистов, что они надеются на продолжение карьеры швейцарца Федерера.

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил от лица всех теннисистов, что они надеются на продолжение карьеры швейцарца Федерера.

«Я могу говорить от лица игроков. Несмотря на то, что мы часто проигрываем Роджеру Федереру, мы все равно надеемся, что он будет продолжать карьеру.

Нам хочется, чтобы он соревновался как можно дольше», — цитирует Зверева efe.com.

Ранее сообщалось, что Федерер считает, что находится в отличной физической форме. Швейцарец намерен не просто выходить на корт, но и побеждать.

Федерер рассказал о своей мотивации в теннисе

Нынешний сезон швейцарский теннисист завершил на 3-м месте в общем зачете ATP.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Александр Зверев.
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