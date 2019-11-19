Сломанную ракетку Серены Уильямс продадут за десятки тысяч долларов

Новости спорта:Стоимость сломанной ракетки Серены Уильямс составит минимум 10 тысяч долларов.

Основатель аукциона Goldin Кен Голдин поделился ожиданиями от торгов, на которые будет выставлена сломанная ракетка бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс. Речь идёт о ракетке, которой Уильямс играла в финале US Open в 2018 году в матче с японкой Наоми Осакой. Во время игры Серена сломала инвентарь.

Начальная цена лота составит $ 2 тыс. Но основатель аукциона рассчитывает, что за ракетку удастся выручить намного больше.

«Полагаю, что нижний предел составит около $ 10 тыс. В то же время я не удивлюсь, если мы продадим ракетку за $ 25 тыс. или даже $ 50 тыс.», — цитирует Голдина The New York Times.

Финал Открытого чемпионата США по теннису в 2018 году ознаменовался скандалом. Уильямс спорила с судьёй, из-за чего получила два предупреждения. В итоге с неё сняли очко. Осака завоевала титул.