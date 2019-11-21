Чемпионка Уимблдона неожиданно уволила тренера

Новости спорта:Барбора Стрыцова сообщила о расставании с тренером Давидом Котыжей.

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова сообщила о расставании с тренером Давидом Котыжей. Они работали вместе с 2018 года.

"После двух восхитительных сезонов мы решили прекратить сотрудничество. Давид — один из лучших тренеров Чехии. Но, учитывая скорый конец моей карьеры, я решила, что удерживать его во что бы то ни стало немного эгоистично. Давид, спасибо за упорный труд, за все советы и за твоё терпение. Это было настоящее приключение, взлёты и падения. Это было здорово", — написала Стрыцова в своём "инстаграме".

В нынешнем Барбора в дуэте с Се Шувэй стала победительницей Уимблдона, а также завоевала титулы в Дубае, Мадриде и Бирмингеме.