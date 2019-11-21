Ястремская нашла нового тренера: кто будет готовить украинку к новому сезону

Новости спорта:Даяна Ястремская будет проводить подготовку к новому сезону под руководством немецкого специалиста Саши Бажина.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет проводить подготовку к новому сезону под руководством немецкого специалиста Саши Бажина. Об этой новости спортсменка сообщила на своей страничке в Facebook.

«Всем привет!

Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа.

Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!», – написала Ястремская.

Украинка завершился теннисный сезон на 22-й строчке рейтинга WTA. В этом году Даяна впервые в карьере дошла до 4-го раунда турнира Большого шлема. В борьбе за выход в 1/4 финала на Уимблдоне Ястремская уступила китаянке Чжан Шуай (4-6, 6-1, 2-6).