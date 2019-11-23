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Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса

Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса
08:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:На Кубке Дэвиса определились участники предстоящих полуфиналов.

На проходящем в эти дни в Мадриде теннисном Кубке Дэвиса определились участники предстоящих полуфиналов.

Сборная России оставила за пределами соревнований ведомую Новаком Джоковичем сборную Сербии. Судьба дуэли решалась в парном матче, где сильнее оказался дуэт Карена Хачанова и Андрея Рублева.

Канада также в трех матчах прошла сборную Австралии. Канадцев на турнире представляют Денис Шаповалов и Вашек Поспишил.

Два матча потребовались Великобритании для того, чтобы выбить из Кубка команду Германии благодаря победам Дэниеля Эванса и Кайла Эдмунда.

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В полуфинал турнира в составе сборной Испании пробился и лидер одиночного мирового рейтинга Рафаэль Надаль. Из-за поражения Пабло Корреньо-Бусты в одиночном матче Рафе пришлось решать судьбу дуэли в паре с Марселем Гранольерсом.

Итого, в полуфиналах Россия встретится с Канадой, а Великобритания — с Испанией.

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Теннис, Кубок Дэвиса, ATP, Новости тенниса.
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