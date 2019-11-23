Свитолина: У меня грандиозные планы на следующий сезон

Новости спорта:Элина Свитолина вспомнила прошедший сезон и рассказала о задачах на следующий год.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вспомнила прошедший сезон и рассказала о задачах на следующий год.

«В этом сезоне было много турниров, где я сыграла в полуфинале. К сожалению, всего один раз попала в финал. Это был очень обидный финал WTA Finals в Шэньчжэне, который я проиграла. Самыми яркими были два полуфинала на турнирах «Большого шлема» — Уимблдон и US Open. Они стали маленьким шажком вперёд к главной цели и отличной мотивацией.

В следующем сезоне у меня есть все возможности стать первой ракеткой мира. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь всё зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и готовности. Ещё очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но, полагаю, это приходит с опытом.

У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире «Большого шлема». Это одна из основных целей. Но самое главное сейчас — восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений», — приводит слова Свитолиной Tochka.net.