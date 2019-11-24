Федерер и Зверев провели выставочный матч в Мексике (Фото, Видео)

Новости спорта:Роджер Федерер и Александр Зверев собрали рекордное количество зрителей на трибунах

Именитые теннисисты Роджер Федерер и Александр Зверев в рамках латиноамериканского турне провели очередной выставочный матч. В Мехико швейцарская легенда одержал победу над молодым, прогрессирующим немцем со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Удивительно, что за матчем в Мексике наблюдало рекордное количество зрителей. По подсчетам специалистов, теннисистов пришли поддержать 42 517 человек, сообщает ESPN.

Обзор матча:

Прежний рекорд составлял 35 тысяч болельщиков. Он был установлен в 2010 году в выставочном матче Серена Уильямс – Ким Клейстерс.

Сегодня Федерер и Зверев сыграют сыграют завершающий матч турне в Кито (Эквадор).

Напомним, что ранее выставочный поединок теннисистов в Боготе был отменен. Причиной стала череда протестов против правительства в Колумбии.