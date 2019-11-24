Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Федерер и Зверев провели выставочный матч в Мексике (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Федерер и Зверев провели выставочный матч в Мексике (Фото, Видео)
11:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Роджер Федерер и Александр Зверев собрали рекордное количество зрителей на трибунах

Именитые теннисисты Роджер Федерер и Александр Зверев в рамках латиноамериканского турне провели очередной выставочный матч. В Мехико швейцарская легенда одержал победу над молодым, прогрессирующим немцем со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Удивительно, что за матчем в Мексике наблюдало рекордное количество зрителей. По подсчетам специалистов, теннисистов пришли поддержать 42 517 человек, сообщает ESPN.

Обзор матча:

Прежний рекорд составлял 35 тысяч болельщиков. Он был установлен в 2010 году в выставочном матче Серена Уильямс – Ким Клейстерс.

Сегодня Федерер и Зверев сыграют сыграют завершающий матч турне в Кито (Эквадор).

Напомним, что ранее выставочный поединок теннисистов в Боготе был отменен. Причиной стала череда протестов против правительства в Колумбии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

WTA, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Александр Зверев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Манчестер Сити - Челси: видео голов
03 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
05 Брат Уайлдера улетел в тяжелейший нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь