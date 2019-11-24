Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Одним из инвесторов реформы Кубка Дэвиса является Жерар Пике

Одним из инвесторов реформы Кубка Дэвиса является Жерар Пике
19:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболист выступил за объединение Кубка Дэвиса с турниром ATP.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, являющийся одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса, рассказал о планах на будущее. Футболист считает, что Кубок Дэвиса можно было бы объединить с командным турниром ATP.

«В прошлом году мы пытались сесть и всё обсудить с ATP. Но ситуация с предыдущим президентом не была идеальной, мы не могли достичь соглашения.

Теперь будут некоторые изменения. Мы рассчитываем, что всё обсудим. Думаю, что в будущем ITF и инвесторы из Kosmos смогут обо всём договориться с ATP, чтобы создать уникальный супертурнир, который будет идти две – три недели. Он бы проходил в оптимальное время.

Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)

Думаю, Новак Джокович и Рафа Надаль выступают за аналогичные реформы. Они хотят, чтобы был один турнир, чтобы он проходил в сентябре. Мы тоже говорили, что хотим проводить такой турнир. Нет никакого смысла, чтобы было два похожих соревнования», — цитирует Пике Reuters.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Кубок Дэвиса, Жерар Пике, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
03 Манчестер Сити - Челси: видео голов
04 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
05 Умер 42-летний украинский футболист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь