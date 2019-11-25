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Халеп опровергла слухи о своей свадьбе

Халеп опровергла слухи о своей свадьбе
11:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Симона Халеп опровергла слухи о своей помолвке с македонским бизнесменом.

Экс-первая ракетка Симона Халеп опровергла слухи о своей помолвке с македонским бизнесменом.

«Вопреки сообщениям в румынских СМИ, я хочу подтвердить, что я свободна и даты свадьбы не установлены.

Несмотря на то, что я понимаю, что живу в поле зрения общественности, ложные слухи о моей личной жизни расстраивают.

Поэтому хочу заверить своих поклонников, что эти слухи ошибочные», – сообщила спортсменка на своей странице в Facebook.

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Халеп завершила сезон на 4-м месте рейтинга WTA. В нынешнем году она стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Серену Уильямс.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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