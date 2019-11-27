Спортсмен должен признаваться о травмах: совет от экс-первой ракетки

Новости спорта:Энди Маррей рекомендовал игрокам не скрывать свои травмы.

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выразил мнение, что спортсменам не стоит скрывать травмы от болельщиков.

«Нельзя просто так говорить: «Я в порядке, всё ок», — когда на самом деле это не так. Я пытался вести себя подобным образом, но после Australian Open решил сказать правду, и мне стало легче.

Профессиональным атлетам приходится притворяться, храбриться, когда их спрашивают о самочувствии. Почему-то считается, что спортсмен не должен проявлять чувства. Это всегда воспринимается как слабость. Хотя ты страдаешь от боли. Лично мне откровенность помогла справиться с травмой», — сказал Маррей в интервью радио BBC5.

Маррей в прошедшем сезоне выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Этот титул стал 46-м для него в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.