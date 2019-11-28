Обидчица Свитолиной признана лучшей теннисисткой октября

Новости спорта:Победительница Итогового турнира WTA Эшли Барти признана лучшей теннисисткой октября.

Официальный сайт WTA подвел итоги голосования за лучшего игрока октября. Победителем стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. На эту награду также претендовали украинка Элина Свитолина и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Эшли завершила сезон победой на Итоговом чемпионате WTA.

В январе и сентябре лучшей теннисисткой была названа японка Наоми Осака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.

В категории «Прорыв октября» первенствовала чешка Каролина Мухова. Её конкурентками были швейцарка Белинда Бенчич и американка Софья Кенин.