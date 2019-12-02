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Снигур рассказала о планах на следующий сезон

Снигур рассказала о планах на следующий сезон
10:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Дарья Снигур поделилась планами на следующий сезон.

Украинская теннисистка Дарья Снигур поделилась планами на следующий сезон и отметила, что начнет его с турниров серии ITF.

«Юниорскую карьеру я уже завершила. Я сделала все и даже больше. Конечно, в этом году я не ехала выиграть турнир Шлем, а просто ехала сыграть и все, закончить год.

Я до Уимблдона стояла 50-й в рейтинге. Думала, что если закончу так, то ничего страшно, в топ-100 уже вошла. Ну а после Уимблдона такой скачок произошел, я превзошла все свои ожидания в юниорах.

В Китае я почувствовала взрослый теннис, проверила себя и поняла, что ничего страшного там нет. Сначала ITF буду играть.

Конечно, если будет какой-то WTA турнир, в котором я попаду в квалификацию, то можно попробовать, но буду не спеша туда идти. Конечно, буду играть с паузами», – сказала Снигур в интервью Федерации тенниса Украины.

Напомним, что Снигур стала чемпионкой Уимблдона среди девушек в 2019 году, обыграв Алексу Ноэль со счетом 6:4, 6:4.

Новый теннисный сезон стартует 6 января тремя турнирами: в Брисбене, Окленде и Шэньчжэне. Всего в сезоне будет проведено 60 турниров: 55 соревнований WTA, а также 4 турнира Большого шлема и олимпийский теннисный турнир в Токио.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Дарья Снигур.
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