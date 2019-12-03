Скачать
Вторник, 03.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора

38-летний Федерер: Ощущаю себя на 25

38-летний Федерер: Ощущаю себя на 25
18:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер говорит, что сейчас самое прекрасное время в его карьере.

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, почему считает последние годы лучшими из тех что он провёл в ATP-туре.

«У меня была отличная карьера. Я не знаю, что выделить в ней в первую очередь. Я мог бы начать с каких-то громких побед, наверное. Всё, что могу сказать, — время летит так быстро. Кажется, ещё вчера я выступал в юниорах.

Мне 38 лет, а я всё ещё в туре. Хотя при этом ощущаю себя на 25. Моё тело стареет, и это нормально. Но я чувствую, что мне повезло. Сейчас я выступаю, будучи отцом четверых детей, и это самое прекрасное в моей карьере за 20 лет. Потому что каждый день я стараюсь быть лучшим человеком», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Именитая теннисистка совершила каминг-аут

38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не ожидал такого": Модрич раскритиковал Роналду
02 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
03 Роналду не будет присутствовать на церемонии "Золотого мяча"
04 Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей
05 Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь