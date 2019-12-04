Джокович заявился на турнир ATP в Австралии

Новости спорта:Новак Джокович начнет новый сезон в австралийском городе Аделаида.

Организаторы теннисного турнира в Аделаиде на официальном сайте подтвердили, что участие в соревнованиях примет вторая ракетка мира Новак Джокович.

На кортах Adelaide International серб будет готовиться к защите чемпионского титула Australian Open, который стартует 20 января.

Помимо Джоковича, на турнирах ATP и WTA в Аделаиде сыграют первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Алекс де Минаур, помимо прочих.

Adelaide International пройдет 12-18 января следующего года.

Джокович завершил прошлый сезон в качестве победителя Уимблдона и Australian Open, а также турниров ATP в Мадриде, Париже и Токио.