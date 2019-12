Суарес Наварро заявила об уходе из тенниса

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро объявила, что завершит профессиональную карьеру по итогам следующего сезона.

«Сезон 2020 года будет моим последним в профессиональном теннисе. Этот спорт был фундаментальной частью моей жизни. Я стала замечать, что пришло время завершить эту прекрасную главу и наслаждаться другими сферами жизни», — цитирует Карлу официальный сайт WTA.

«Мои цели [в предстоящем сезоне] будут как всегда высокими. Хочу попробовать завершить год в первой десятке рейтинга, потому что знаю, чего это стоит. В восторге от идеи участия в Олимпиаде и буду держать в уме турниры Большого шлема».

2020 será mi última temporada como tenista profesional. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto!



Today I announced that 2020 will be my last season on Tour. Thanks for your support and see you soon! pic.twitter.com/0n4kf3cZMH

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 3 декабря 2019 г.