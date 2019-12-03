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Суарес Наварро заявила об уходе из тенниса

Суарес Наварро заявила об уходе из тенниса
21:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бывшая шестая ракетка мира Суарес Наварро проведет последний сезон в карьере

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро объявила, что завершит профессиональную карьеру по итогам следующего сезона.

«Сезон 2020 года будет моим последним в профессиональном теннисе. Этот спорт был фундаментальной частью моей жизни. Я стала замечать, что пришло время завершить эту прекрасную главу и наслаждаться другими сферами жизни», — цитирует Карлу официальный сайт WTA.

«Мои цели [в предстоящем сезоне] будут как всегда высокими. Хочу попробовать завершить год в первой десятке рейтинга, потому что знаю, чего это стоит. В восторге от идеи участия в Олимпиаде и буду держать в уме турниры Большого шлема».

Суарес Наварро поднималась на шестое место в мировом рейтинге и выходила в четвертьфиналы Открытых чемпионов Австралии, Франции и США. За карьеру она выиграла два титула WTA.

Именитая теннисистка совершила каминг-аут

На сегодняшний день 31-летняя испанка занимает 55-е место в мировом рейтинге.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Суарес-Наварро.
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