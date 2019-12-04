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Разминка перед Australian Open: где начнет сезон Ястремская

Разминка перед Australian Open: где начнет сезон Ястремская
11:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Аделаиде.

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Аделаиде, передает портал btu.org.ua.

В рамках соревнований вторая ракетка Украины будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии, которые стартует спустя два дня после окончания турнира в Аделаиде.

Также на турнир, который пройдет12-18 января, заявлены четыре представительницы топ-десятки мирового рейтинга: Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Кики Бертенс.

19-летняя Ястремская на сегодняшний день занимает 22-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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В ноябре стало известно, что новым тренером Даяны стал немец Саша Бажин, под руководством которого Наоми Осака стала первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема.

Ястремская наряду с первой ракеткой страны Элиной Свитолиной начнут свой сезон на соревнованиях в австралийском Брисбене.

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WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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