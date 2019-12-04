Разминка перед Australian Open: где начнет сезон Ястремская

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Аделаиде, передает портал btu.org.ua.
В рамках соревнований вторая ракетка Украины будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии, которые стартует спустя два дня после окончания турнира в Аделаиде.
Также на турнир, который пройдет12-18 января, заявлены четыре представительницы топ-десятки мирового рейтинга: Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Кики Бертенс.
19-летняя Ястремская на сегодняшний день занимает 22-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.
В ноябре стало известно, что новым тренером Даяны стал немец Саша Бажин, под руководством которого Наоми Осака стала первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема.
Ястремская наряду с первой ракеткой страны Элиной Свитолиной начнут свой сезон на соревнованиях в австралийском Брисбене.