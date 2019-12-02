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Эксклюзивный: Федерера поместили на монету (Фото)

Эксклюзивный: Федерера поместили на монету (Фото)
15:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Федерер — 1-й швейцарец, при жизни удостоенный выхода монеты со своим портретом.

Изображение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни, сообщает Swiss Info.

23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображён Федерер.

Правительство Швейцарии в своём заявлении по поводу выпуска памятных монет назвало Роджера самым известным швейцарцем и идеальным представителем страны.

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38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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