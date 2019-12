Эксклюзивный: Федерера поместили на монету (Фото)

Изображение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни, сообщает Swiss Info.

23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображён Федерер.

