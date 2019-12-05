Думали, что делает тату: Долгополов прокомментировал свою операцию

Новости спорта:Один из лучших украинских теннисистов Александр Долгополов перенес операцию.

Киевлянину была сделана операция на ноге.

"Всё прошло успешно, 2 недели костылей, на корт — через 4–5 недель. Думаю, возвращение придётся отложить, посмотрим на сколько", — написал Александр Долгополов в Инстаграме.

При этом спортсмен пошутил, что многие подписчики предположили, что он собрался делать тату.

Ранее была информация, что Долгополов должен был вернуться на корт в канун Нового года - турнир в Дохе 30 декабря - 5 января.

Напомним, последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года и уступил в первом круге римского "Мастерса" Новаку Джоковичу. В 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл пять.