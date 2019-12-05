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Напарник Федерера обвинен в изнасиловании

Напарник Федерера обвинен в изнасиловании
15:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теннисист, выигрывавший титулы в паре с Федерером, обвинён в изнасиловании.

Бывший швейцарский теннисист Ив Аллегро, выступавший в паре с Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, обвинён в изнасиловании, сообщает Tennis World USA. Инцидент произошёл пять лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине.

Аллегро, изрядно выпив, провёл ночь с бывшей теннисисткой, которая также употребляла алкоголь в тот вечер. Наутро девушка обнаружила, что её одежда разорвана, а на теле немало синяков и ссадин. Спустя некоторое время она вспомнила, что Ив, применяя силу, заставил её заняться с ним сексом.

В переписке Аллегро с жертвой обнаружилось, что Ив частично подтвердил случившееся. Заседание суда по этому делу состоится 9 декабря.

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За карьеру Аллегро завоевал три титула ATP в парном разряде. В паре с Федерером он победил на турнирах в Вене (2003) и Галле (2005).

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта, Ив Аллегро.
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