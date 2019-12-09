Александр Зверев провел операцию на глазах: когда немец вернется на корт

Немецкий теннисист Александр Зверев в Нью-Йорке провел операцию на глазах. После восстановления от планирует выступить на первом турнире серии Большого шлема в сезоне, который пройдет в Австралии.
«Все прошло здорово, я ощущаю себя хорошо. Мои глаза все еще красные, им нужно восстановление. Но я в порядке и скоро буду тренироваться. Надеюсь, встретимся в Австралии», — цитирует Зверева Tennisworldusa.org.
По итогам прошлого сезона Александр Зверев выиграл турнир ATP в швейцарской Женеве. В данный момент у него 11 титулов.
На данный момент немец находится в топ-10 рейтинга ATP, занимая восьмое место.