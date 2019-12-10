Возняцки проведет прощальный матч против Серены Уильямс

Новости спорта:Каролин Возняцки 18 мая проведет прощальный поединок против американки Серены Уильямс.

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки 18 мая проведет прощальный поединок против американки Серены Уильямс, сообщает F Sports Group.

Примечательно, что датчанка сыграет против легендарной Уильямс на родине — игра пройдет на арене Royal в Копенгагене.

Последним крупным турниром в карьере Возняцки станет предстоящий Australian Open. Теннисистка завершает выступления по собственному желанию, у нее нет проблем со здоровьем.

В своей карьере Каролин Возняцки удалось находиться на первом месте рейтинга WTA 71 неделю, среди турниров серии Большого шлема она выиграла чемпионат Австралии в 2018 году.

Также на счету датчанки выигрыш Итогового турнира, 30 титулов WTA и участие на трех Олимпийских играх.

В данный момент Возняцки находится на 37 месте рейтинга. Australian Open 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.