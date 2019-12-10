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Украинка Шошина зачехлила ракетку на старте турнира в Дубае

Украинка Шошина зачехлила ракетку на старте турнира в Дубае
15:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Анастасия Шошина проиграла в первом же раунде основной сетки турнира ITF в Дубае

Украинская теннисистка Анастасия Шошина проиграла в первом же раунде основной сетки турнира ITF в Дубае, уступив в двух сетах Барбаре Хаас из Австрии.

Впрочем, Шошиной все же удалось навязать сопернице борьбу. В первом сете она проиграла 4:6, а во втором судьбу поединка решил тайбрэйк, на котором австрийка оказалась сильнее.

Уроженка Харькова преодолела квалификацию для выхода в основную сетку турнира. Ранее она не играла в главных турнирах с призовым фондом 100 тысяч долларов.

Калинина отказалась доиграть стартовый матч на турнире ITF в Дубае

Ранее соревнование в ОАЭ покинула Ангелина Калинина, которая снялась после первого сета против Анастасии Потаповой из России. Также в Дубае в данный момент свой матч проводит Дарья Снигур.

ITF. Дубай (ОАЭ). Первый раунд

Барбара Хаас (Австрия) — Анастасия Шошина (Украина) 2:0 (6:4, 7:6 (5))

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Ангелина Калинина, Анастасия Шошина.
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