Снигур обыграла Викмайер на престижном турнире в Дубае

Новости спорта:Девушка уверенно обыграла бельгийку Янину Викмайер.

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась во второй раунд турнира ITF - Al Habtoor Tennis Challenge, который проходит в Дубае (ОАЭ). На старте основной сетки соревнований наша спортсменка обыграла Янину Викмайер из Бельгии.

Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1. За это время Дарья реализовала все пять заработанных брейк-поинтов. В свою очередь Викмайер сделала только 2 брейка из 5.

Во втором раунде Снигур сыграет с представительницей России Анастасией Потаповой, которая ранее прошла во второй круг на отказе Ангелины Калининой.

Напомним, что призовой фонд соревнования в Эмиратах составляет 100 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Снигур драматично уступила в финале юниорского Итогового турнира.