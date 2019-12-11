Долгополов сыграет на Australian Open

Новости спорта:Александр Долгополов может выступить в основной сетке Australian Open.

Украинский теннисист Александр Долгополов может выступить в основной сетке Australian Open. Он вошел в заявочный лист турнира от организаторов.

Спортсмен из-за травмы не играл с мая 2018 года и воспользовался защищенным рейтингом для попадания на турнир в Австралии.

Изначально украинец планировал свое возвращение на корт на турнире в Дохе, но позже перенес операцию на ноге и может пропустить соревнование в Катаре.

В июне Долгополов сообщал о новых проблемах после первой операции на кисти. В начале июля Александр перенес вторую операцию и начал подготовку к возвращению в Тур в 2020 году.

Долгополов выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в мировом рейтинге. На счету уроженца Киева три победы на турнирах ATP.