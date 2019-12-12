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Ив Аллегро приговорен к 2 годам тюрьмы условно за сексульное принуждение

Ив Аллегро приговорен к 2 годам тюрьмы условно за сексульное принуждение
11:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теннисист, побеждавший в паре с Федерером, осуждён за половое преступление.

Экс-теннисист из Швейцарии Ив Аллегро, выступавший в паре с соотечественниками Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, приговорён к двум годам тюрьмы условно за сексульное принуждение, сообщает Blick.

Аллегро, изрядно выпив, провёл ночь с бывшей теннисисткой, которая также употребляла алкоголь в тот вечер. Наутро девушка обнаружила, что её одежда разорвана, а на теле немало синяков и ссадин. Спустя некоторое время она вспомнила, что Ив, применяя силу, заставил её заняться с ним сексом.

Суд счёл изнасилование недоказанным и вынес Аллегро приговор по более мягкой статье. Сам бывший теннисист настаивает на невиновности и планирует обжаловать решение.

«Я никогда не применял насилия ни к кому», — отметил Аллегро.

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В настоящее время он работает со сборной Швейцарии U23. За карьеру Аллегро завоевал три титула ATP в парном разряде. В паре с Федерером он победил на турнирах в Вене (2003) и Галле (2005).

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта, Ив Аллегро.
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