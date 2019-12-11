"Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо

Новости спорта:Луиш Каштру считает, что Додо был удален ошибочно в матче против Аталанты.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал удаление Додо в матче против Аталанты.

В одном из моментов матча группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой форвард итальянцев Луис Муриэль нарушил правила на Додо, отправившись в подкат сзади. Арбитр в том моменте не стал показывать футболисту вторую желтую карточку.

"Нарушение Муриэля? Там должна была быть минимум желтая карточка. Алан Патрик получил горчичник в подобном эпизоде, но при этом находился дальше от ворот. Здесь Додо был готов выполнить навес, а его сбили", — прокомментировал эпизод после матча главный тренер "горняков".

Немногим позже уже сам Додо был удален за отмашку рукой в сторону игрока Аталанты.

"Красная Додо — не заслуженная. Там не должно быть удаления. Люди могут подумать, что это отговорки, но нет, мы все принимаем — и вылет, и удаление. Арбитры, как и команды, переживают плохие дни", — добавил Каштру.