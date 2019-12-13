Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос

Новости спорта:Дарья Снигур смогла обыграть опытную оппонентку и вышла в финал турнира в Дубаи.

Со старта встречи Младенович, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, повела 2:0, однако затем Снигур (№328) выиграла три гейма подряд. Француженка сравняла счёт, после чего оставшиеся геймы в первом сете остались за представительницей Украины.

Дарья Снигур (Украина, Q) - Кристина Младенович Франция, 1) 6:3, 7:6(6)

Во втором сете Дарья была впереди со счётом 5:1 с двумя брейками, но Кристина сократила разрыв до одного гейма, отыграв при этом матчбол в девятом гейме. На своей подаче украинка снова не реализовала матчбол, но сумела затем перевести игру на тай-брейк, во время которого Дарье понадобилось ещё два матчбола, чтобы завершить матч.

Сегодняшняя победа стала для Снигур дебютной в матчах с соперницами из Топ-50. Отметим, что в этом году Младенович выиграла парный титул на Ролан Гаррос и Итоговом турнире WTA. В прошлом месяце француженка помогла своей сборной победить в финале Кубка Федерации.