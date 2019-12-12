Удивительная победа: как Снигур выходила в полуфинал турнира в Дубае (Видео)

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Дубае. В матче 1/4 финала 17-летняя украинка обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех.