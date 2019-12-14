У чемпионки Ролан Гаррос диагностировали рак

Новости спорта:Итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне рассказала о борьбе со страшной болезнью.

Вчера знаменитая итальянская теннисистка, экс-четвертая ракетка мира Франческа Скьявоне сообщила о том, что сейчас борется с раком:

"После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было. У меня нашли рак.

Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй".

Франческа Скьявоне является чемпионкой Ролан Гаррос-2010 и финалисткой турнира 2011 года. Суммарно за карьеру выиграла 8 турниров WTA.

Также 39-летняя Скьявоне трижды становилась чемпионкой Кубка Федераций в составе сборной Италии. Свою карьеру она завершила в прошлом году.