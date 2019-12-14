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Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor

Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:Дарья Снигур не смогла обыграть румынку Ану Богдан

Представительница Украины 17-летняя Дарья Снигур уступила румынке Ане Богдан в финале престижного турнира в Дубаи, ОАЭ.

Соперница на десять лет старшая на опыте сумела без особых проблем разобраться с юной Снигур.

Ана Богдан (Румыния) - Дарья Снигур (Украина) 6:1, 6:2.

Тем не менее, украинка может занести себе этот турнир в актив. Для неё это первый финал на турнире с таим призовым фондом. На пути к финалу она сумела одолеть бельгийку Марину Заневскую, соотечественницу Екатерину Бондаренко, еще одну бельгийку Янину Викмайер, россиянку Анастасию Потапову, польку Магдалену Френх, а в полуфинале экс-чемпионку Ролан Гаррос Кристину Младенович. 

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Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Дарья Снигур.
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