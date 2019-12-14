Теннис. Бондаренко рассказала о целях на новый сезон

Новости спорта:Украинская теннисистка Катерина Козлова рассказала о своих планах на новый теннисный сезон.

В марте этого года Катерина Бондаренко во второй раз стала матерью, родив дочь Еву. Уже в сентябре украинка вернулась на корт, выступив на турнире в Ташкенте и затем ещё на нескольких соревнованиях. На этой неделе Катерина сыграла на турнире ITF в Дубае, где проиграла в финале квалификации.

«Я хочу войти в Топ-20 рейтинга за следующие полтора года. Это вполне реалистичная и достижимая цель, которую я себе поставила. Уже есть примеры матерей в Туре и я не исключение. Я тоже хочу попробовать и посмотреть, что у меня получиться в спорте, который я очень сильно люблю.

Мне нравится находиться в среде игроков. Мне нравится сталкиваться с вызовами. Я люблю путешествовать и больше всего мне нравится дух соревнований и победы. Это классно - иметь детей и продолжать уделять время тренировкам, упражнениям и занятиям. Мне удалось найти баланс между спортом и жизнью.

Возможно, раньше в моей карьере всё было по-другому, но сейчас я знаю, что могу играть без какого-либо давления. Мои дети не будут судить меня в случае победы или поражения. Мне всё нравится и я хочу продолжать это как можно дольше. Не знаю, когда я перестану играть, но уверена, что к этому моменту осталось ещё много лет», - сказала Бондаренко.

Следующий сезон Бондаренко начнёт на турнире WTA International в Шэньчжэне, а затем сыграет на Australian Open.