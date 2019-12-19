Тренер Цуренко рассказал о подготовке украинки к сезону

Новости спорта:Украинка усердно готовится к старту нового сезона.

Эстонский тренер украинской теннисистки Леси Цуренко Сильвер Карьюс, который подписал пробный договор о совместной работе со спортсменкой, прокомментировал готовность Цуренко к новому сезону.

«Сотрудничество с Цуренко — большой вызов и большая ответственность для меня, как для тренера. Я доволен тем шансом, который мне выпал. Теперь постараюсь воспользоваться этой возможность по максимуму. Если она примет решение о продолжении совместной работы — я с удовольствием соглашусь», — цитирует слова Карьюса ERR.ee.

«У нас разносторонний тренировочный процесс. Мы можем провести как две тренировки на физику, так и теннисную подготовку до трех часов. В другой день — игра в теннис и общая физическая подготовка. Разумеется, рано говорить о том, что она в идеальной форме. У нее было много травм и повреждений, но теперь это позади — она двигается вверх».

Напомним, что ранее экс-тренер украинки Дмитрий Бричек рассказал о причинах прекращения сотрудничества со спортсменкой.

Цуренко не играла с августа из-за травмы локтя и опустилась на 72-е место в мировом рейтинге, хотя начинала текущий год на 24-й позиции.

Действующая третья ракетка Украины начнет сезон на турнире в китайском Шэньчжэне в январе следующего года.