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Четверг, 19.12.2019
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Удар Монфиса с разворота в прыжке назван лучшим в 2019 году (Видео)
10:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подвела итоги голосования на лучший удар сезона.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который занимает 10-ю строчку в рейтинге АТР, получил приз зрительских симпатий за лучший удар в 2019-м году.

Этот удар он нанес в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде в мае.

Француз является парнем украинской теннисистки Элины Свитолины, которая также может завоевать подобный приз в женском теннисе.

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По словам 33-летнего спортсмена, в новом сезоне он хочет оказаться в топ-5 рейтинга ATP.

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Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости спорта, Новости тенниса.
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