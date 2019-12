Удар Монфиса с разворота в прыжке назван лучшим в 2019 году (Видео)

Французский теннисист Гаэль Монфис, который занимает 10-ю строчку в рейтинге АТР, получил приз зрительских симпатий за лучший удар в 2019-м году.

Этот удар он нанес в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде в мае.

Француз является парнем украинской теннисистки Элины Свитолины, которая также может завоевать подобный приз в женском теннисе.

The OFFICIAL* 2019 ATP Shot of the Year



(*unofficial - as voted for on our Instagram story )@Gael_Monfils pic.twitter.com/V4qVWib1KB

— Tennis TV (@TennisTV) December 18, 2019