ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года

Новости спорта:В минувшем сезоне 33-летний испанец Рафаэль Надаль выиграл четыре турнира.

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP объявила обладателей ежегодных наград организации в различных номинациях.

Лучшим игроком года стал испанец Рафаэль Надаль. Теннисист закончил год на первой строчке мирового рейтинга.

В минувшем сезоне 33-летний испанец выиграл Ролан Гаррос (Франция) и Открытый чемпионат США. Кроме того, Надаль был лучшим на турнирах ATP в Риме (Италия) и Монреале (Канада).

Напомним, что следующий сезон стартует 6 января в австралийском Брисбене, где пройдет Кубок ATP.

Ранее стала известна обладательница звания лучшей теннисистки года по версии WTA.