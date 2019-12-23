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Надаль дал прогноз, кто в следующем году войдет в топ-3 мирового рейтинга

Надаль дал прогноз, кто в следующем году войдет в топ-3 мирового рейтинга
15:58 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Надаль назвал своего претендента на попадание в топ-3 ATP

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль анонсировал прогресс своему коллеге по амплуа — греку Стефаносу Циципасу. Испанец отмечает стремление, с которым Циципас подходит к каждому соревнованию.

«У Стефаноса большие амбиции. Важно иметь четкие цели перед собой, понимать, какие задачи ставить. Попасть в топ-3 рейтинга АТР — очень нелегко.

Циципас будет одним из главных претендентов на эти места. Безусловно, крупные турниры теперь будут проводиться с куда большим интересом и азартом», — цитирует слова Надаля Tennis World USA.

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Напомним, что Надаль не сумел выйти из группы на итоговом турнире, но сохранил за собой первую строчку рейтинга ATP. В групповом этапе испанец переиграл будущего чемпиона турнира АТР Циципаса — (6:7 (4), 6:4, 7:5). 21-летний Циципас же завершил сезон на 6-м месте в рейтинге ATP.

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Рафаэль Надаль, ATP, Новости тенниса, Стефанос Циципас.
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