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Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов

Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов
14:31 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта:Призовой фонд теннисного турнира Australian Open вырос на 13,6 процента.

Общий призовой фонд Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2020 году составит 49,1 млн долл США.

По сравнению с нынешним годом он увеличился на 13,6 процента, сообщает BTU.

Увеличение размера призовых больше затронуло ранние этапы соревнований, чем заключительные раунды.

Теннисисты, проигравшие в первом круге квалификации, получат около 13 тыс 800 долл, что на треть больше, чем на Australian Open-2019. Проигравшим в первом раунде основной сетки выплатят около 62 тыс 300 долларов.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат около 2,85 млн долларов.

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Открытый чемпионат Австралии-2020 пройдет на кортах Мельбурна с 20-го января по 2 февраля.

Напомним, что действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и представительница Японии Наоми Осака. В финале Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3, а Осака оказалась сильнее чешки Петры Квитовой - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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