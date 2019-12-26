Свитолина может вернуться в топ-5 рейтинга WTA после турнира в Брисбене

Новости спорта:Сезон-2020 для лучших теннисисток планеты начнется 6 января.

Большинство из них, включая украинку Элину Свитолину, сыграют на Премьере в Брисбене.

Элина, которая идет 6-й в мировом рейтинге, имеет хорошие шансы вернуться в первую пятерку, сообщает Теннисный портал Украины.

"Свитолина всего на 58 очков отстает в рейтинге от Бьянки Андрееску из Канады. Победительница US Open отказалась от участия в соревнованиях в Окленде, где в прошлом году стала финалисткой, и не досчитается 198-ми очков. Даже в случае неудачного выступления в Брисбене и если чешка Петра Квитова не выиграет эти соревнования, Свитолина поднимется как минимум на 5-ю позицию и войдет в пятерку лидеров посева Открытого чемпионата Австралии", - отмечается в сообщении.

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Текущий рейтинг WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7651 очко

2. Каролина Плишкова (Чехия) - 5940

3. Наоми Осака (Япония) - 549

4. Симона Халеп (Румыния) - 5462

5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5133

6. Элина Свитолина (Украина) - 5075

7. Петра Квитова (Чехия) - 4776.