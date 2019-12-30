Стаховский открыл винодельческое производство в Украине

Новости спорта:Сергей Стаховский рассказал, почему он решил открыть винодельческое производство в Украине.

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему он решил открыть винодельческое производство в Украине.

«На самом деле все просто. В 2010 году я стал играть клубный чемпионат за команду из Бордо, а главными спонсорами там были все владельцы гран-крю Бордо. И вот каждый вечер директор клуба спускается в свой подвал, где у него хранятся сотни, даже тысячи бутылок вина и угощает команду.

А я к алкоголю вообще никак, никогда ни водка, ни пиво меня не интересовали. Но там не просто пьют вино, это же целая культура. Выпить, обсудить что они чувствуют, что не чувствуют, начинают угадывать какого года вино, какой урожай. И меня это зацепило.

Однажды я взял вино произведенное в Украине и повез его во Францию. Там у меня есть хороший друг, его семья имеет свое поместье и занимается производством винных бочек. И по сути он мне подбросил эту идею – сделать свое вино. Но тогда я не мог понять, как это возможно совмещать.

Мой друг, он проводит каждый свой день на виноградниках, постоянно вовлечен в процесс. И вот значит, он пробует вино, которое я ему привез и говорит: «Ты понимаешь, вино неплохое, но у него нет культивации. Если ты хочешь заниматься хорошим вином, у него должен быть процесс культивации, а когда у тебя массовое производство – это немного другое».

В 2015 году я решился и взял в аренду 20 гектаров под свои виноградники. Два года мы их переделывали, пересаживали, делали полив.

Мы запланировали презентацию нашей продукции на 30 января в Киеве. Сразу после этого или возможно близко к этой дате, наше вино уже можно будет найти на полках магазинов.

Ценовая политика есть, но мы сейчас договариваемся с реализаторами и почем они будут продавать, я пока не знаю. Наши пожелания: чтобы вино на полке магазина стоило до 240 грн», – приводит слова Стаховского btu.org.ua.

Новый теннисный сезон стартует 6 января. Мужчины сыграют на турнире в Брисбене.