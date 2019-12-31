Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия

Новости спорта:Знаменитая теннисистка Серена Уильямс обошла в списке Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Британский телеканал Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия. Лидером списка стала американская теннисистка Серена Уильямс.

Второе место занял многократный чемпион гонок "Формула-1" - пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Третьим стал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который завоевал четыре "Золотых мяча" за десять лет.

На четвертой строчке расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. За десять лет он пять раз выигрывал "Золотой мяч", в в целом у Месси шесть таких трофеев.

Пятое место занял непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер.

Напомним, Серена Уильямс и Леброн Джеймс стали лучшими спортсменами десятилетия по версии Associated Press.