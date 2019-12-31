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Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия

Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Знаменитая теннисистка Серена Уильямс обошла в списке Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Британский телеканал Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия. Лидером списка стала американская теннисистка Серена Уильямс.

Второе место занял многократный чемпион гонок "Формула-1" - пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Третьим стал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который завоевал четыре "Золотых мяча" за десять лет.

На четвертой строчке расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. За десять лет он пять раз выигрывал "Золотой мяч", в в целом у Месси шесть таких трофеев.

Пятое место занял непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер.

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Напомним, Серена Уильямс и Леброн Джеймс стали лучшими спортсменами десятилетия по версии Associated Press.

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Серена Уильямс, Теннис, Новости тенниса.
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