Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия

Британский телеканал Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия. Лидером списка стала американская теннисистка Серена Уильямс.
Второе место занял многократный чемпион гонок "Формула-1" - пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Третьим стал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который завоевал четыре "Золотых мяча" за десять лет.
На четвертой строчке расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. За десять лет он пять раз выигрывал "Золотой мяч", в в целом у Месси шесть таких трофеев.
Пятое место занял непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер.
Напомним, Серена Уильямс и Леброн Джеймс стали лучшими спортсменами десятилетия по версии Associated Press.