Серена Уильямс исполнила супружеский долг, посмотрев "Звездные войны"

В 2016-м году Серена Уильямс вышла замуж за сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна. Недавно вышла новая часть саги "Звездные войны". Оказывается теннисистка не является поклонницей популярного фильма. Но муж настоял на совместном просмотре.

"Так, Алексис против моей воли заставил смотреть «Звёздные войны». Первый вопрос: Дарк Вейдер мёртв? Лол", - написала американская теннисистка в Твиттере.

Soooooo @alexisohanian against my will is forcing me to see Star Wars... my first question- so Dark Vader is dead?? Lol #StarWarsFirstTimer

— Serena Williams (@serenawilliams) December 25, 2019