Винус Уильямс пропустит старт теннисного сезона: названа причина

Новости спорта:Пока что неизвестно, кто заменит американскую теннисистку в Брисбене.

Пятикратная победительница Уимблдона Винус Уильямс неожиданно снялась с турнира в Брисбене. Об этом сообщает Чемпионат, ссылаясь на пресс-службу соревнований.

Пока что неизвестно, кто заменит американскую спортсменку. Изначально Винус была первой обладательницей wild card на дебютном турнире 2020 года.

Напомним, что украинка Элина Свитолина уже прилетела в австралийский Брисбен. Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская.

Соревнования WTA в Брисбене стартуют 6 января. В квалификации турнира примет участие и Катарина Завацкая.

Напомним, что Свитолина наряду с четырьмя другими украинками заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.