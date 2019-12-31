Скачать
Вторник, 31.12.2019
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером

Винус Уильямс пропустит старт теннисного сезона: названа причина

Винус Уильямс пропустит старт теннисного сезона: названа причина
20:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пока что неизвестно, кто заменит американскую теннисистку в Брисбене.

Пятикратная победительница Уимблдона Винус Уильямс неожиданно снялась с турнира в Брисбене. Об этом сообщает Чемпионат, ссылаясь на пресс-службу соревнований.

Пока что неизвестно, кто заменит американскую спортсменку. Изначально Винус была первой обладательницей wild card на дебютном турнире 2020 года.

Напомним, что украинка Элина Свитолина уже прилетела в австралийский Брисбен. Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская.

Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия

Соревнования WTA в Брисбене стартуют 6 января. В квалификации турнира примет участие и Катарина Завацкая.

Напомним, что Свитолина наряду с четырьмя другими украинками заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Винус Уильямс, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
03 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
04 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
05 Эмери назвал единственного игрока Арсенала, не попрощавшегося с ним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь