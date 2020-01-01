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Три украинки в заявке турнира в Хуахине

Три украинки в заявке турнира в Хуахине
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Свитолина и Ястремская откроют новый сезон на турнире в Брисбене 6 января.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Бондаренко попали в заявку на турнир WTA International в Хуахине (Таиланд), сообщает Btu.org.ua.

Свитолина и Ястремская откроют новый сезон на турнире в Брисбене, который начнется 6 января. В квалификации турнира сыграет еще одна украинка Катарина Завацкая.

Напомним, что Свитолина, Ястремская и три представительницы Украины заявлены в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований - Даяна Ястремская. В прошлом году украинка в финале обыграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) из Австралии.

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Перед соревнованиями в Хуахине пройдут матчи Кубка Федерации. Свитолина и Ястремская, вероятно, сыграют за сборную Украины в поединках Первой группы Евро-Африканской зоны.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Даяна Ястремская, Australian Open-2020.
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