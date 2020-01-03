Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации в Брисбене

Новости спорта:В основе первого крупного турнира года сыграют Свитолина и Ястремская.

Две украинские теннисистки Катарина Завацкая и Марта Костюк узнали своих соперниц по старту квалификации на турнире WTA в Брисбене.

Катарина Завацкая, которая в мире находится на 107 месте рейтинга, в первом раунде квалификации встретится с американкой Мэдисон Бренгл (№95 рейтинга WTA).

153-й номер рейтинга Марта Костюк в своем первом матче на турнире сыграет против седьмой сеяной Бернарды Перы из США, которая находится на 66-й позиции в мире.

Напомним, что в основной сетке Brisbane International заявлены первые две ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская.