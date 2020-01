На ATP Cup перепутали гимны

На командном турнире ATP Cup в Австралии организаторы допустили нелепую ошибку с неправильным государственным гимном, сыгранным для сборной Молдовы перед матчем с Бельгией (0:3) в Сиднее.

Организаторы принесли извинения молдовским чиновникам и спортсменам после того, как в пятницу гимн их восточноевропейского соседа Румынии был сыгран на арене Кена Розуолла.

В сообщении на странице Кубка ATP в Твиттере сказано: "В начале матча Молдова – Бельгия мы ошибочно сыграли неверный гимн Молдовы. Мы искренне сожалеем и извиняемся лично перед командой #TeamMoldova".

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to #TeamMoldova.

