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Свитолина рассказала, научил ли ее Багдатис разбивать ракетки

Свитолина рассказала, научил ли ее Багдатис разбивать ракетки
13:31 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с прессой перед началом турнира WTA в Брисбене.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о прошедшем сезоне и о сотрудничестве с Маркосом Багдатисом.

О сезоне-2019

"В сезоне-2019 было все понемногу, травма также дала повод задуматься. И хорошие победы, и плохие победы, два полуфинала на Шлемах определенно дали мне веру, что я могу продвинуться еще на один шаг и что у меня есть шанс сыграть на самых важных стадиях турнира. Это придало мне много уверенности. На протяжении двух последних лет были разные ситуации. Думаю, что 2019 год получился, наверное, труднее, чем 2018-й, потому что было больше грустных моментов. Сложно действительно понять, что происходит, потому что сезон очень длинный сам по себе... Тебе приходится проигрывать практически каждую неделю, поэтому нужно стараться как-нибудь находить положительные моменты. Чему я научилась за последний год, так это оставаться очень позитивной даже во время плохих моментов, стараться двигаться дальше и просто быть собой".

О начале сотрудничества с Маркосом Багдатисом

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"Как у бывшего теннисиста у него есть свое видение игры и это нечто новое, что я искала, чем можно дополнить мою игру. Однозначно, что с Энди Беттлсом нам удался большой прогресс за последние несколько лет и он очень, очень хорошо меня знает. Для меня важно добавить детали, которые смогут улучшить мою игру и это то, к чему я стремлюсь. Я на самом деле наслаждаюсь атмосферой, когда мы все втроем на корте, и пока все идет здорово. Научил ли меня Багдатис разбивать ракетки? Что ж, нет, надеюсь, нет. Я люблю свои ракетки, поэтому мне бы не хотелось так поступать", – сказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина с понедельника вернется в топ-5 мирового рейтинга.

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Австралия, Элина Свитолина, Теннис, Брисбен, Новости тенниса.
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