Свитолина поделилась ожиданиями от старта нового сезона

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала о подготовке к выступлению на первом турнире 2020-го года в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к выступлению на первом турнире 2020-го года в Брисбене (Австралия).

"Очень приятно начинать сезон здесь, на этих соревнованиях. В Брисбене замечательные фанаты, я одерживала здесь яркие победы. Мне нравится состав участников и арена. Турнир в Брисбене позволяет оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии", - приводит слова украинской теннисистки Herald Sun.

Напомним, турнир в Брисбене пройдет с 6 по 12 января. Свитолина уже прибыла в Австралию со своим парнем Гаэлем Монфисом.

Ранее сообщалось, что Элина попала в финал номинации на Лучший удар года.