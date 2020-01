Костюк уступила россиянке в финале квалификации Брисбена

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в финале квалификации турнира в Брисбене россиянке Людмиле Самсоновой.

Юная украинка боролась в первом сете и довела дело до тайбрэйка, однако в нем все же уступила. Во втором сете Костюк проиграла, взяв 4 гейма.

Ранее в рамках квалификации Марта обыграла американку Перу, а также справилась со Шмидловой из Словакии.

Russian #LiudmilaSamsonova is our fourth and final qualifier.



She defeated Kostyuk 7-6 6-4 to earn a spot in the main draw.#BrisbaneTennis #riseup pic.twitter.com/HpaA4bgjOs