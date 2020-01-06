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Бондаренко зачехлила ракетку на старте парного турнира в Шэньчжэне

Бондаренко зачехлила ракетку на старте парного турнира в Шэньчжэне
11:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Катерина Бондаренко в паре с белоруской Лидией Морозовой проиграла в первом раунде турнира WTA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с белоруской Лидией Морозовой проиграла в первом раунде турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

В соперницах украинки и ее партнерши в первом же раунде оказались первые сеяные турнира бельгийка Элиса Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси.

В первом сете Бондаренко и Морозова уступили со счетом 3:6, а во втором взяли большее количество геймов, но также проиграли — 5:7.

Бондаренко удачно стартовала на теннисном турнире в Шэньчжэне

Ранее Катерина Бондаренко успешно преодолела первый раунд одиночного турнира в Шэньчжэне, одолев японку Дои (6:4, 6:1). Завтра она сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

WTA. Шэньчжэнь (Китай). Парный разряд. Первый раунд

Арина Соболенко (Беларусь)/Элиса Мертенс (Бельгия) — Катерина Бондаренко (Украина)/Лидия Морозова (Беларусь) 2:0 (6:3, 7:5)

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Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко, Арина Соболенко, Элиса Мертенс.
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