"Начнем заново": Долгополов возобновил тренировки (Фото)

Новости спорта:Из-за проблем со здоровьем украинец отказался от участия на Australian Open.

Александр Долгополов возобновил тренировки после перенесенной операции на ноге, о чем сам сообщил в своем Инстаграме.

Ранее украинец отказался от участия на Australian Open из-за проблем с запястьем.

В последний раз Долгополов играл на профессиональном уровне в мае 2018 года на турнире в Риме.

30-летний киевлянин выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в рейтинге ATP.