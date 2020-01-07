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"Начнем заново": Долгополов возобновил тренировки (Фото)

"Начнем заново": Долгополов возобновил тренировки (Фото)
07:44 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Из-за проблем со здоровьем украинец отказался от участия на Australian Open.

Александр Долгополов возобновил тренировки после перенесенной операции на ноге, о чем сам сообщил в своем Инстаграме.

Ранее украинец отказался от участия на Australian Open из-за проблем с запястьем.

В последний раз Долгополов играл на профессиональном уровне в мае 2018 года на турнире в Риме.

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Back to work! First hit Ну что,начнём заново Всех с праздниками #thedog

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

30-летний киевлянин выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в рейтинге ATP.

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Травма, Александр Долгополов, Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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