"Начнем заново": Долгополов возобновил тренировки (Фото)

Александр Долгополов возобновил тренировки после перенесенной операции на ноге, о чем сам сообщил в своем Инстаграме.
Ранее украинец отказался от участия на Australian Open из-за проблем с запястьем.
В последний раз Долгополов играл на профессиональном уровне в мае 2018 года на турнире в Риме.
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Back to work! First hit Ну что,начнём заново Всех с праздниками #thedog
30-летний киевлянин выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в рейтинге ATP.